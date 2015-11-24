Керри и Лавров не планируют проводить переговоры на встрече ОБСЕ в Белграде

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри не планирует проводить переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках магистерской встречи ОБСЕ в Белграде, которая состоится на следующей неделе, заявил представитель США Дэниел Баэр, передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

«Насколько я знаю, запроса о двусторонней встрече не было. Могу предположить, что госсекретарь проведет встречи с рядом министров, но планов дискуссии с Лавровым сейчас нет», — сообщил он.

По его словам, в рамках встречи пройдет обсуждение ситуации на Украине, в частности, деэскалации конфликта, который Баэр назвал «российско-украинским кризисом».

Ранее Лавров и Керри обсудили борьбу с ИГИЛ по телефону.