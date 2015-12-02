Керри и Чавушоглу обсудили ситуацию в российско-турецких отношениях

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в российско-турецких отношениях, сообщил госдепартамент. Встреча состоялась во вторник в Брюсселе, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Министр Чавушоглу проинформировал госсекретаря о том, как Турция пытается донести свою позицию до России, госсекретарь это поддержал", — говорится в сообщении госдепартамента.

Также обсуждалась борьба с террористической группировкой "ИГИЛ" (арабское название — ДАИШ), сообщили в госдепартаменте.

Отношения России и Турции переживают кризис после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Президент РФ Владимир Путин назвал это "ударом в спину" со стороны пособников террористов. Анкара утверждает, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство. Генштаб РФ заявил, что самолет границу не пересекал, это подтверждают данные сирийской ПВО. Путин ранее подписал указ о мерах по обеспечению нацбезопасности и о специальных экономических мерах в отношении Турции. Во вторник было обнародовано постановление правительства РФ в развитие этого указа.