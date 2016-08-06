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    Керри хочет поддерживать открытым дипломатический канал с Россией

    Кирби: Мы считаем, что все еще стоит придерживаться такого подхода

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри считает необходимым поддерживать открытым дипломатический канал с Россией, чтобы урегулировать конфликт в Сирии, сообщает Report cо ссылкой на Reuters. 

    "Мы считаем, что все еще стоит придерживаться такого подхода. Остается наблюдать за тем, куда нас это приведет", - ответил в письме представитель Госдепартамента США Джон Кирби на запрос агентства.

    Мы очень обеспокоены ситуацией в Алеппо и поделились нашими опасениями с российскими властями", - заявил Кирби, отметив, что в пятницу Керри провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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