Керри хочет поддерживать открытым дипломатический канал с Россией

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри считает необходимым поддерживать открытым дипломатический канал с Россией, чтобы урегулировать конфликт в Сирии, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

"Мы считаем, что все еще стоит придерживаться такого подхода. Остается наблюдать за тем, куда нас это приведет", - ответил в письме представитель Госдепартамента США Джон Кирби на запрос агентства.

Мы очень обеспокоены ситуацией в Алеппо и поделились нашими опасениями с российскими властями", - заявил Кирби, отметив, что в пятницу Керри провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.