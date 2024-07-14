Кеннеди-младший сравнил покушение на Трампа с убийством своих отца и дяди

Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший провел параллели между покушением на экс-президента Дональда Трампа и убийством своих дяди и отца - 35-го американского президента Джона Кеннеди и сенатора Роберта Кеннеди.

Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший провел параллели между покушением на экс-президента Дональда Трампа и убийством своих дяди и отца - 35-го американского президента Джона Кеннеди и сенатора Роберта Кеннеди.

Как передает Report, об этом он рассказал в эфире NewsNation.

"Я прошел через это со своей собственной семьей. Я был со своим отцом, когда он умер в Лос-Анджелесе. Я понимаю, какие последствия это имеет для нашей страны, вероятно, не хуже, чем кто-либо другой", - сказал он.

Кеннеди-младший отметил, что после убийства его дяди, президента Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года в американском обществе произошел раскол, а покушение на его отца, генерального прокурора США Роберта Кеннеди в 1968 году произошло в эпоху наибольших разногласий в американском обществе со времен Гражданской войны в США 1861–1865 годов, и обвинил политиков в возвращении "атмосферы насилия".

Ранее в соцсети X он призвал граждан США помолиться за Трампа: "Сейчас настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отойти от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью".