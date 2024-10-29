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Кеннеди-младший: Сравнения Трампа с фашистом провоцируют покушения на него

Кеннеди-младший: Сравнения Трампа с фашистом провоцируют покушения на него Обвинения кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в фашизме провоцируют покушения на политика.
Другие страны
29 октября 2024 г. 19:31
Кеннеди-младший: Сравнения Трампа с фашистом провоцируют покушения на него

Обвинения кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в фашизме провоцируют покушения на политика.

Как передает Report, такое мнение выразил бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди - младший в интервью телеканалу Fox News.

"Когда вы сравниваете с Гитлером американского политика, который вот-вот станет президентом, вы на самом деле предлагаете им убить этого человека до того, как он вступит в должность", - сказал он.

Политик также отметил, что подобные сравнения провокационные, взрывоопасные и могут плохо повлиять на американское общество.

Отметим, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 октября заявила, что президент США Джо Байден считает Трампа фашистом.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Kiçik Kennedi: Trampın faşizmdə ittiham edilməsi onun həyatına sui-qəsdə səbəb olur

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