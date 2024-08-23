Кеннеди-младший объявил о приостановке предвыборной кампании

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объявил, что не выйдет из гонки окончательно, но исключит себя из бюллетеней в колеблющихся штатах.

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объявил, что не выйдет из гонки окончательно, но исключит себя из бюллетеней в колеблющихся штатах.

Как сообщает Report , об этом политик заявил в обращении к своим сторонникам в соцсети Х.

"Я обещал американцам, что если я стану спойлером, я снимусь с выборов. Я не верю, что в этой системе у меня есть путь к победе на выборах… Я не заканчиваю свою кампанию, мое имя останется в бюллетене во многих штатах… Примерно в 10 колеблющихся штатах, где мое присутствие будет спойлером, я уберу свое имя из бюллетеней", - заявил Кеннеди-младший.

Он, выразив поддержку Дональду Трампу в президентской гонке, подчеркнул, что не хочет увеличивать шансы демократов на победу.

"Я хочу, чтобы все знали, что я не прекращаю свою кампанию. Я просто приостанавливаю ее, а не заканчиваю", - добавил Кеннеди-младший.