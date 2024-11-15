Кеннеди-младший обещал на посту главы Минздрава США положить конец коррупции

Роберт Кеннеди-младший, которого победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул на должность главы Минздрава в своей новой администрации, пообещал положить конец эпидемии хронических болезней и искоренить коррупцию в области здравоохранения.

Роберт Кеннеди-младший, которого победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул на должность главы Минздрава в своей новой администрации, пообещал положить конец эпидемии хронических болезней и искоренить коррупцию в области здравоохранения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом Кеннеди-младший написал в соцсетях.

"У нас есть возможность объединить величайшие умы в науке, медицине, промышленности и правительстве, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний... Вместе мы избавимся от коррупции... и вернем наши агентства здравоохранения к их богатой традиции золотого стандарта, основанной на доказательствах науки", - отметил он.