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Кеннеди-младший будет выдвигаться в президенты как независимый кандидат

Кеннеди-младший будет выдвигаться в президенты как независимый кандидат Роберт Кеннеди - младший объявил, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году в качестве независимого кандидата, а не представителя Демократической партии, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
9 октября 2023 г. 23:24
Кеннеди-младший будет выдвигаться в президенты как независимый кандидат

Роберт Кеннеди - младший объявил, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году в качестве независимого кандидата, а не представителя Демократической партии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я объявляю себя независимым кандидатом в президенты на выборах", - заявил он, выступая перед своими сторонниками в Филадельфии.

Основным кандидатом на президентских выборах от Демократической партии является действующий глава государства Джо Байден. Хотя некоторые представители партии высказывали сомнения относительно его способности руководить страной из-за возраста, участие в выборах других кандидатов серьезно не обсуждалось.

Кеннеди-младший выступает за прекращение американской помощи Украине и скорейшее начало переговоров по урегулированию конфликта.

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