Кеннеди-младший будет выдвигаться в президенты как независимый кандидат

Роберт Кеннеди - младший объявил, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году в качестве независимого кандидата, а не представителя Демократической партии.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
"Я объявляю себя независимым кандидатом в президенты на выборах", - заявил он, выступая перед своими сторонниками в Филадельфии.
Основным кандидатом на президентских выборах от Демократической партии является действующий глава государства Джо Байден. Хотя некоторые представители партии высказывали сомнения относительно его способности руководить страной из-за возраста, участие в выборах других кандидатов серьезно не обсуждалось.
Кеннеди-младший выступает за прекращение американской помощи Украине и скорейшее начало переговоров по урегулированию конфликта.