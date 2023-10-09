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Кения представила первый танкер собственного производства

Кения представила первый танкер собственного производства Первое грузовое судно производства Кении MV Uhuru II было спущено на воду на озере Виктория.
Другие страны
9 октября 2023 г. 19:35
Кения представила первый танкер собственного производства

Первое грузовое судно производства Кении MV Uhuru II было спущено на воду на озере Виктория.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил кенийский телеканал NTV.

Судно грузоподъемностью 1,8 тыс. тонн, предназначенное для перевозки нефти и других грузов, было построено на верфи Kenya Shipyards в партнерстве с голландской фирмой Damen Shipyards. Стоимость строительства составила 2,4 млрд кенийских шиллингов (более 16 млн долларов). Название корабля с языка суахили переводится как "свобода".

Как отмечает телеканал, теперь Кения стала пионером судостроения в Восточной и Центральной Африке, что делает возможным транспортировку топлива в другие страны региона. По словам управляющего директора кенийской верфи, судно может добраться в соседние Уганду и Танзанию за 10 часов.

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