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Кения отправила в космос свой первый спутник

Кения отправила в космос свой первый спутник Кения запустила свой первый спутник на борту ракеты SpaceX, который будет использоваться для наблюдения за поверхностью Земли.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 03:19
Кения отправила в космос свой первый спутник

Кения запустила свой первый спутник на борту ракеты SpaceX, который будет использоваться для наблюдения за поверхностью Земли.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, спутник, разработанный девятью кенийскими инженерами, будет собирать данные о сельском хозяйстве и окружающей среде, в том числе о наводнениях, засухах и лесных пожарах, которые власти планируют использовать для ликвидации последствий стихийных бедствий и борьбы с отсутствием продовольственной безопасности.

Ракета Falcon 9 со спутником Taifa-1 без происшествий взлетела примерно с базы Ванденберг в Калифорнии, США, после трех отсрочек из-за плохой погоды.

"У нас есть проблемы, вызванные изменением климата, которые спутник, благодаря способности захватывать изображения, сможет контролировать", - заявил капитан Аллойс Вере, авиационный инженер и заместитель директора по навигации и управлению.

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