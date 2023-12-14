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Кения отменит визовый режим для туристов с 2024 года

Кения отменит визовый режим для туристов с 2024 года Президент Кении Уильям Руто заявил, что его страна намерена с января 2024 года отменить визовый режим для туристов из всех стран мира.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 03:47
Кения отменит визовый режим для туристов с 2024 года

Президент Кении Уильям Руто заявил, что его страна намерена с января 2024 года отменить визовый режим для туристов из всех стран мира.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

По его словам, для реализации данной инициативы республика разработала цифровую платформу, гарантирующую, что все прибывающие в Кению путешественники будут заранее идентифицированы.

Это означает, что всем туристам необходимо будет получить только электронное разрешение на поездку перед посещением страны.

Этот шаг является частью процесса глобализации Кении, который должен будет стимулировать социально-экономическое развитие страны, уточняется в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Keniya gələn ildən turistlər üçün viza rejimini ləğv edəcək

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