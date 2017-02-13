Кения объявила национальное бедствие в связи с засухой

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Кении объявило национальное бедствие в связи с засухой и обратилось за продовольственной помощью к мировому сообществу, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем международных партнеров поддержать усилия правительства по сдерживанию ситуации", - говорится в заявлении президента страны Ухуру Кениата.

По предварительным оценкам Красного креста, продовольственная помощь требуется около 2,7 млн гражданам Кении.

В заявлении главы государства указывается, что правительство уже выделило 70 млн долларов США. Помощь требуется 23-м из 47 регионов восточноафриканской страны.