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    Кения объявила национальное бедствие в связи с засухой

    Cтрана обратилась за продовольственной помощью к мировому сообществу

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Кении объявило национальное бедствие в связи с засухой и обратилось за продовольственной помощью к мировому сообществу, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Мы призываем международных партнеров поддержать усилия правительства по сдерживанию ситуации", - говорится в заявлении президента страны Ухуру Кениата.

    По предварительным оценкам Красного креста, продовольственная помощь требуется около 2,7 млн гражданам Кении.

    В заявлении главы государства указывается, что правительство уже выделило 70 млн долларов США. Помощь требуется 23-м из 47 регионов восточноафриканской страны.

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