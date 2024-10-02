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Активист о пагубном влиянии колониальной политики Франции на Африку

Активист о пагубном влиянии колониальной политики Франции на Африку Французская колониальная политика оказала пагубное влияние на Африканский континент.
Другие страны
2 октября 2024 г. 16:03
Активист о пагубном влиянии колониальной политики Франции на Африку

Французская колониальная политика оказала пагубное влияние на Африканский континент.

Как сообщает Report, об этом заявил известный активист, один из главных критиков французского неоколониализма Кеми Себа на брифинге для представителей азербайджанских СМИ.

Активист отметил, что будучи гражданином Франции, с самого детства был свидетелем дискриминационного отношения к темнокожим.

"Я был свидетелем и жертвой неоколониальной политики. Я сам родился во Франции и был свидетелем того, как они плохо относятся к африканцам. Работая журналистом в Африке, я убедился, что неоколониальная политика Франции негативно влияет на континент. Несмотря на богатые минеральные ресурсы, африканское население не может ими воспользоваться, тогда как французская олигархия пожинает плоды этих богатств", — подчеркнул активист.

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Версия на английском языке Kemi Seba talks on detrimental impact of French colonial policy on Africa
Версия на азербайджанском языке Kemi Seba Fransanın müstəmləkəçilik siyasətinin Afrikaya mənfi təsirindən danışıb

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