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Кеми Себа: Франция продолжает свою колониальную политику в Африке

Кеми Себа: Франция продолжает свою колониальную политику в Африке Франция, призывающая Азербайджан к соблюдению так называемых международных прав человека, на деле сама нарушает их в своих колониях.
Другие страны
2 октября 2024 г. 16:30
Кеми Себа: Франция продолжает свою колониальную политику в Африке

Франция нарушает права человека в Африке, продолжая свою колониальную и неоколониальную политику.

Как сообщает Report, об этом на брифинге для представителей азербайджанских СМИ заявил известный активист и один из главных критиков французского неоколониализма Кеми Себа.

Как отметил активист, он прибыл в Азербайджан с целью наладить сотрудничество и найти поддержку в противостоянии бесчинствам французской олигархии.

"Франция пытается преподать Азербайджану урок гуманизма по вопросу так называемого "Нагорного Карабаха", в то время как сама продолжает осуществлять негуманную колониальную политику в африканских странах. Я лично стал свидетелем того, как она оказывает давление на африканские народы. Как политический журналист, я пытался противостоять этому давлению и начал бороться с колониализмом. Нельзя говорить о суверенитете, когда Франция, используя свои войска, держит под гнетом другие страны. Франция по своей сути является страной, проводящей расистскую и колониальную политику. Мы должны продолжать нашу борьбу. Единство африканских народов остается для нас приоритетом", — подчеркнул активист.

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Версия на английском языке Kemi Seba: France continues its colonial policy in Africa
Версия на азербайджанском языке Kemi Seba: Fransa Afrikada müstəmləkəçilik siyasətini davam etdirir

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