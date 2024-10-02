Кеми Себа: Франция продолжает свою колониальную политику в Африке

Франция, призывающая Азербайджан к соблюдению так называемых международных прав человека, на деле сама нарушает их в своих колониях.

Франция нарушает права человека в Африке, продолжая свою колониальную и неоколониальную политику.

Как сообщает Report, об этом на брифинге для представителей азербайджанских СМИ заявил известный активист и один из главных критиков французского неоколониализма Кеми Себа.

Как отметил активист, он прибыл в Азербайджан с целью наладить сотрудничество и найти поддержку в противостоянии бесчинствам французской олигархии.

"Франция пытается преподать Азербайджану урок гуманизма по вопросу так называемого "Нагорного Карабаха", в то время как сама продолжает осуществлять негуманную колониальную политику в африканских странах. Я лично стал свидетелем того, как она оказывает давление на африканские народы. Как политический журналист, я пытался противостоять этому давлению и начал бороться с колониализмом. Нельзя говорить о суверенитете, когда Франция, используя свои войска, держит под гнетом другие страны. Франция по своей сути является страной, проводящей расистскую и колониальную политику. Мы должны продолжать нашу борьбу. Единство африканских народов остается для нас приоритетом", — подчеркнул активист.