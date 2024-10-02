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Кеми Себа: Баку - амбициозная площадка для борьбы с колониализмом

Кеми Себа: Баку - амбициозная площадка для борьбы с колониализмом Баку - площадка для борьбы с несправедливой французской колониальной политикой.
Другие страны
2 октября 2024 г. 16:11
Кеми Себа: Баку - амбициозная площадка для борьбы с колониализмом

Баку - амбициозная площадка для борьбы с несправедливой французской колониальной политикой.

Как сообщает Report, об этом заявил известный активист, один из главных критиков французского неоколониализма Кеми Себа на брифинге для представителей азербайджанских СМИ.

"Горд находиться в Баку, в городе который стал амбициозной площадкой для борьбы с колониальной политикой Франции. Я хочу чтобы французская система ослабла, и могу с уверенностью заявить, что поддержу любую инициативу Азербайджана в этой борьбе с несправедливостью", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Kemi Seba: Bakı müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizədə iddialı bir meydandır
Версия на английском языке Kemi Seba: Baku - ambitious platform to fight colonialism

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