Кэмерон заявил, что не будет выдвигаться на 3 срок, если победит в мае

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что если изберется в мае этого года на второй срок, то по его завершении покинет Даунинг-стрит и выдвигать свою кандидатуру на третий премьерский срок не будет.

Нынешние всеобщие выборы в Великобритании, которые пройдут 7 мая, самые непредсказуемые за многие годы, поскольку явного лидера не выявляется.

"Это будет время для новых лидеров", - сказал Кэмерон в интервью ВВС.

Ранее он также говорил, что если проиграет выборы, то хотел бы остаться парламентарием.

Дэвид Кэмерон, представляющий Партию консерваторов, занимает пост премьера с 11 мая 2010 года.

Выборы проходят по одномандатным округам по мажоритарной системе. Это означает, что в каждом округе избиратели будут голосовать не за партию, а за конкретного кандидата, и победит тот, кто наберет большинство голосов, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.