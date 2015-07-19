Кэмерон: Запад хочет изменений в политике Ирана по Сирии и Йемену

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поговорил с президентом Ирана Хасаном Роухани и заявил, что Лондон и западные партнеры хотят изменения в подходе Тегерана к решению вопросов, связанных с конфликтами в Сирии и Йемене, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера я говорил с президентом Роухани и сказал, что мы хотим увидеть изменения в том, как Иран подходит к таким вопросам, как Сирия, Йемен и терроризм в регионе, мы хотим увидеть перемены в поведении, которые последуют за этими изменениями", — заявил премьер в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News.

Кэмерон также прокомментировал соглашение по ядерной программе Тегерана. Он отметил, что заключенная сделка между Ираном и "шестеркой" международных посредников "намного лучше альтернативы", которая, по словам премьера, заключалась бы в возможных военных действиях против Ирана или в том, что мировое сообщество позволило бы Тегерану иметь ядерное оружие.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Переговоры между сторонами начались более десяти лет назад. После принятия в Женеве в ноябре 2013 года временного совместного плана действий, дискуссии "шестерки" и Ирана проходили в Вене, Монтрё, Лозанне и Женеве на протяжении многих раундов, начиная с февраля 2014 года. Завершающий переговорный раунд длился в австрийской столице более 18 дней.