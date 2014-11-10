Кэмерон: Великобритания не должна стараться остаться в составе ЕС любой ценой

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Великобритания не должна оставаться в составе Евросоюза "во что бы то ни стало", заявил премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, выступая на форуме Конфедерации британской промышленности.

"Будущее Британии в Европе имеет большое значение для нашей страны. С нашей точки зрения, сейчас все работает не так, как следует, и необходимы изменения", - пояснил глава правительства. "Я политик, у которого есть план реформы, который хочет защитить единый рынок и который не хочет, чтобы нам указывали страны зоны единой валюты. Я политик, желающий, чтобы мы входили в состав Европы, в основе которой находятся общий рынок и сотрудничество, но которая не становится все более тесным союзом. Я хочу быть частью Европы, которая откликается на тревоги людей, в том числе по поводу иммиграции", - добавил он.

"Просто стоять здесь и говорить: "Я останусь в Европе, я соглашусь со всем, что мы имеем, во что бы то ни стало" - это не план, это не сработает", - заключил премьер.

Он обещает в случае победы на парламентских выборах в мае будущего года провести в 2017-м референдум по вопросу о возможном выходе из ЕС. Кэмерон обращает внимание, что такой шаг не понадобится, так как ему удастся договориться с партнерами о реформе ЕС и возвращении национальным государствам части утраченного суверенитета.

Однако, как отмечает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, по мнению экспертов, Лондону будет трудно убедить другие страны Евросоюза провести реформу сообщества, что увеличивает возможность выхода Великобритании из ЕС.