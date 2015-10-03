Кэмерон увидел позитив и негатив в действиях России в Сирии

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что если Россия присоединится к коалиции, ведущей борьбу против "так называемого "Исламского государства", представляющего прямую угрозу для Соединенного Королевства, "мы это поддержим", информирует Report.

Террористическая группировка "Исламское государство" запрещена в России.

С другой стороны, продолжил Кэмерон в интервью Би-би-си, "выступая на стороне жестокого диктатора, атакуя законные оппозиционные организации, они [Россия] наносят вред будущему Сирии".

Он считает, что такие действия также наносят ущерб важной операции, цель которой состоит в том, чтобы стереть с лица земли "культ смерти" – ИГ.

По словам премьер, пока рано говорить, что именно происходит в Сирии [после начала российских авиаударов].

На вопрос, согласен ли он с оценкой США, которые считают российские авиаудары "не избирательными", Кэмерон ответил, что прежде, чем делать выводы, необходимо изучить данные о произошедшем.

Российские ВВС начали наносить удары на территории Сирии 30 сентября. После этого отдельные правозащитники обвинили Россию в бомбардировке позиций "Свободной сирийской армии", оппозиционной режиму президента САР Башара Асада. Россия все обвинения отвергает и утверждает, что удары наносятся по боевикам "Исламского государства" и другим группировкам, признанным в России террористическими.