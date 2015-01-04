Кэмерон стремится провести референдум о членстве Великобритании в ЕС в кратчайший срок

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон стремится поскорее провести референдум о членстве своей страны в Европейском союзе. Об этом глава британского правительства сообщил, выступая в эфире телерадиокорпорации "Би-би-си".

"Референдум должен состояться до конца 2017 года. Если у нас получится сделать это раньше, я буду рад. Чем скорее я достигну результата в данном обязательстве провести референдум и переговоры (о новом формате ЕС), тем лучше", - подчеркнул Кэмерон, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Кэмерон выступил ранее с обещанием в случае победы возглавляемой им Консервативной партии на предстоящих в мае всеобщих выборах в Великобритании провести в 2017 году референдум о дальнейшем пребывании Соединенного Королевства в Евросоюзе.

Британский премьер указывал ранее, что если другие страны Евросоюза согласятся на предложенную им реформу сообщества, то он будет агитировать за сохранение королевства в составе этого объединения. Если же предложения Лондона будут отвергнуты, он не исключает выхода страны из ЕС.

Среди ключевых проблем, беспокоящих британского избирателя в канун выборов в королевстве, политические обозреватели выделяют вопросы иммиграции. Кэмерон ранее представил планы ограничения доступа мигрантов из других стран ЕС к системе выплаты пособий в Великобритании.

Ожидается, что Кэмерон обсудит свои планы в этой области с канцлером Германии Ангелой Меркель в среду на переговорах в Лондоне. Меркель ранее давала понять, что не допустит подрыва правил Евросоюза, которые касаются свободы передвижения для работников.