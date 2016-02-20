Кэмерон: референдум по членству Британии в ЕС пройдет в июне

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Дата референдума о членстве Великобритании в ЕС будет объявлена вскоре после заседания кабинета министров, которое должной пройти 20 февраля, заявил британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

«Завтра я встречаюсь с кабинетом министров, в понедельник выступаю в парламенте. Я объявлю дату референдума в ближайшее время, но уверяю вас, будет достаточно времени для того, чтобы люди услышали все аргументы», — сказал он.

По его словам, у обеих кампаний будет примерно четыре месяца на подготовку, так как, скорее всего, референдум пройдет в июне.

Ранее сообщалось, что Британия отложит доступ мигрантов к социальной системе на 7 лет в рамках достигнутой с ЕС договоренности.