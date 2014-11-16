Кэмерон "пришел в ужас" от убийства исламистами американского заложника

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прокомментировал информацию о казни очередного американского заложника боевиками "Исламского государства".

По признанию главы британского правительства из-за случившегося он "пришел в ужас". "Я в ужасе от хладнокровного убийства Абдул-Рахмана Кэссинга. "Исламское государство" в очередной раз продемонстрировало свою жестокость", – написал он в своем "твиттере".

Ранее сообщалось, что исламисты выложили в Сеть видео с казнью бывшего американского военного Питера Кэссинга. После того, как попал в плен он принял ислам и взял себе имя Абдул-Рахман. Подлинность видеоролика сейчас проверяют, в том числе, в британском МИДе, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Кэссинг стал уже пятым убитым исламистами иностранным заложником. До этого боевики ИГ обезглавили американских журналистов Джеймса Фоли и Стивена Сотлоффа, шотландского сотрудника гуманитарной организации Дэвида Хейнса и британского таксиста Алана Хеннинга