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    Кэмерон "пришел в ужас" от убийства исламистами американского заложника

    Он прокомментировал информацию о казни очередного заложника

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прокомментировал информацию о казни очередного американского заложника боевиками "Исламского государства".

    По признанию главы британского правительства из-за случившегося он "пришел в ужас". "Я в ужасе от хладнокровного убийства Абдул-Рахмана Кэссинга. "Исламское государство" в очередной раз продемонстрировало свою жестокость", – написал он в своем "твиттере".

    Ранее сообщалось, что исламисты выложили в Сеть видео с казнью бывшего американского военного Питера Кэссинга. После того, как попал в плен он принял ислам и взял себе имя Абдул-Рахман. Подлинность видеоролика сейчас проверяют, в том числе, в британском МИДе, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Кэссинг стал уже пятым убитым исламистами иностранным заложником. До этого боевики ИГ обезглавили американских журналистов Джеймса Фоли и Стивена Сотлоффа, шотландского сотрудника гуманитарной организации Дэвида Хейнса и британского таксиста Алана Хеннинга

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