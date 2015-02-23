Кэмерон потребовал активизировать поиск разведчиков из России

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Британская контрразведка активизирует поиск и слежку за сотрудниками российских спецслужб, работающими в Великобритании, соответствующее распоряжение, по данным газеты Times, было отдано британскому правительству премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном.

"Высокопоставленные источники в службах безопасности говорят об изменении политики в отношении российских разведчиков, работающих в Великобритании. Руководителям MI5 (службы контрразведки) было приказано усилить наблюдение за агентами на улицах Лондона", - пишет издание.

Издание также пишет, что министрам приказано навести порядок с безопасностью "путем прямых действий" против шпионов и пилотов российских бомбардировщиков, "тревожащих британское воздушное пространство".

По данным газеты, в понедельник премьер-министр страны официально объявит об изменении политики в отношении российских разведчиков во время выступления в палате общин британского парламента, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.