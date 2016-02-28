Кэмерон назвал возможный выход Великобритании из ЕС величайшей авантюрой столетия

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал возможный выход страны из ЕС величайшей авантюрой столетия. Такое мнение глава правящей Консервативной партии высказал в своей статье, опубликованной в воскресенье в газете The Telegraph, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Решение покинуть (ЕС) станет величайшей авантюрой столетия, - уверен премьер-министр. - Будущее наших детей будет поставлено на кон".

Кэмерон, который назначил проведение референдума о членстве Великобритании в ЕС на 23 июня, перечислил те риски, которые страна понесет в случае, если население решит порвать отношения с Брюсселем. "Это риск нашей экономике, потому что эти изменения могут оказать давление на фунт, на наши учетные ставки и на показатели роста, - сказал глава кабинета министров. - Это риск сотрудничества по вопросам преступности и по темам безопасности. И это риск нашей репутации как сильной страны в сердце самых важных мировых организаций".

При этом премьер-министр, агитируя за сохранение членства в ЕС перечислил те угрозы, с которыми, по его мнению, страна столкнулась в последние годы и которые могут быть эффективно решены лишь вместе с коллегами по ЕС. "Подумайте о тех вещах, которые угрожали нам в последние годы: перспективы ядерного Ирана, российская агрессия на Украине, опустошающее влияние миграционного кризиса, яд исламского экстремизма и терроризма", - утверждал он.