Кэмерон назвал возможный срок референдума о выходе Великобритании из ЕС

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон рассчитывает провести референдум о выходе его страны из Евросоюза в июне следующего года, сообщила газета The Independent со ссылкой на источник.

В мае королева Елизавета пообещала дать своим подданным возможность высказаться по вопросу членства в ЕС, однако не назвала конкретной даты. В качестве крайнего срока назывался конец 2017 года, напоминает Report со ссылкой на Интерфакс.

Канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн пытался отложить сроки проведения референдума, но Кэмерон подсчитал, что идеальный срок выпадает на 2016 год. Он считает, что это поможет снизить экономические риски, связанные с выходом из ЕС.

По мнению источника газеты, дату одобрит парламент страны. На выбор даты также повлиял экономический кризис в Греции и попытки не допустить ее выхода из Евросоюза и из еврозоны.