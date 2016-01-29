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    Кэмерон назвал "недостаточно хорошими" предложения Брюсселя по реформе ЕС

    Мы добились некоторых успехов сегодня, но этого недостаточно, это будет тяжелая работа

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал "недостаточно хорошими" предложения Брюсселя по вопросу реформы Евросоюза, на которой настаивает Соединенное Королевство.

    Об этом в пятницу в Брюсселе глава британского правительства сообщил британским СМИ, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    "Мы добились некоторых успехов сегодня, но этого недостаточно, это будет тяжелая работа. Я не могу быть уверен в том, что мы добьемся этого (соглашения) в феврале, но я настойчиво изо всех сил буду работать, чтобы добиться хорошей сделки для британского народа", - сказал он.

    Кэмерон отменил запланированный на пятницу визит в Швецию и Данию, чтобы встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером. Как сообщили в его канцелярии, британский лидер намерен обсудить условия "изменения роли Соединенного Королевства в ЕС".

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