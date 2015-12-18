Кэмерон: миграционный кризис стал фактором, подрывающим доверие к ЕС

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал миграционный кризис главным фактором, подрывающим доверие британцев к Европейскому союзу, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Уровень миграции в последнее время за довольно короткий срок достиг беспрецедентного масштаба, как и давление, которое миграция оказывает на местные общины и социальные службы. Это вызывает у британского народа серьезную обеспокоенность и подрывает доверие к ЕС. Нам необходимо найти эффективный ответ на эту проблему", — цитируют британские СМИ слова премьера во время совместного ужина с 27 лидерами ЕС в Брюсселе.

Изменение условий членства Британии в ЕС – один из ключевых вопросов проходящего в эти дни саммита в Брюсселе.

По последним данным приграничного агентства ЕС Frontex, за первые 10 месяцев 2015 года на территорию стран Евросоюза прибыли около 1,2 миллиона мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны.

По информации ООН, в 2013 году половина всех международных мигрантов приходилась на 10 стран, из которых на первом месте США — 45,8 миллиона мигрантов, на втором – Российская Федерация: 11 миллионов мигрантов, затем шли Германия — 9,8 миллиона, Саудовская Аравия — 9,1 миллиона, ОАЭ — 7,8 миллиона. Соединенное Королевство находилось на шестом месте с 7,8 миллиона мигрантов.