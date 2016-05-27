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    ​Кэмерон: Лидеры G7 договорились о важности продления антироссийских санкций

    Лидеры G7 считают, что существующие санкции должны оставаться в силе, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Страны "семерки" на саммите в Японии договорились о важности продления санкций в отношении России в июне.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на пресс-конференции по итогам заседания, которое завершилось в национальном парке Исэ-Симе (префектура Миэ).

    "Страны G7 договорились о необходимости продления санкций в отношении России в июне", - сказал он. "Лидеры "семерки" считают, что существующие санкции должны оставаться в силе, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены", - добавил Кэмерон.

    Срок действия европейских санкций истекает 31 июля.

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