Кэмерон: Итоги референдума о членстве Великобритании в ЕС предсказать невозможно

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Итоги референдума о членстве Великобритании в ЕС предсказать невозможно. Как сообщает Report, об этом в интервью Financial Times заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Все идут вплотную. Никто не знает, что произойдет", - заявил британский премьер.

Выступающий против выхода страны из ЕС премьер-министр Кэмерон заявил, что, проголосовав за членство в Евросоюзе, британцы увидят экономические преимущества такого решения уже на следующий день после референдума.

Если же британцы проголосуют за Brexit, то, по словам Кэмерона, он незамедлительно начнет переговоры по выходу из состава ЕС, основой для которых послужит статья 50 Лиссабонского договора.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоится 23 июня.