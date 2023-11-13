Кэмерон: Хочу помочь Сунаку в обеспечении безопасности и процветания Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, получивший должность главы Министерства иностранных дел страны, прокомментировал свое назначение.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, получивший должность главы Министерства иностранных дел страны, прокомментировал свое назначение.

Как передает Report, в соцсети "Х" он написал о том, что надеется помочь действующему премьер-министру страны Риши Сунаку в разрешении глобальных вызовов.

По словам Кэмерона, страна столкнулась с огромным набором международных проблем, среди которых события в Украине и Ближнем Востоке. При таком развитии событий Соединенному Королевству важно поддерживать союзников, укреплять партнерские отношения.

"Хотя последние 7 лет я был вне политики, я надеюсь, что мой опыт в качестве лидера консерваторов в течение 11-ти лет и премьер–министра в течение 6-ти позволит помочь премьер-министру справиться с этими жизненно важными вызовами", - написал Кэмерон.

Он подчеркнул, что не всегда был согласен с решениями Сунака, но считает его сильным и способным премьер-министром.

"Я хочу помочь ему обеспечить безопасность и процветание, в которых нуждается наша страна, и быть частью как можно более сильной команды, которая служит Соединенному Королевству и которая может быть представлена стране после проведения всеобщих выборов", - заявил глава МИД страны.