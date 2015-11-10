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    ​Кэмерон дал старт кампании за изменение условий членства Великобритании в ЕС

    Британский премьер направил письмо председателю Европейского совета

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об официальном начале кампании за изменение условий членства Великобритании в ЕС, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мы вступаем в фазу официальных переговоров об изменении условий членства в ЕС", - заявил Д.Кэмерон, выступая с программной речью в Королевском институте международных отношений.

    Он сообщил, что направил письмо с требованиями Британии к ЕС председателю Европейского совета Дональду Туску. Текст письма будет опубликован сегодня. 

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