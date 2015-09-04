Кэмерон: Британия увеличит помощь Сирии в решении кризиса с мигрантами

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Великобритания выделит дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов на помощь в разрешении миграционного кризиса в Сирии, доведя таким образом объем помощи до 1 миллиарда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон на пресс-конференции в Испании по итогам переговоров с испанским коллегой Мариано Рахойем.

"Мы выделим дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов", - сказал Кэмерон на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом Скай ньюз.

Ранее премьер сообщал, что британская помощь Сирии составляет 900 миллионов фунтов стерлингов. Она направляется на продукты питания, медицинскую и другую гуманитарную помощь, направленную на то, чтобы остановить поток беженцев из страны.

Британия подвергается критике со стороны международного сообщества в связи с тем, что отказывается принимать беженцев из Северной Африки. Кэмерон ранее заявлял, что "только принимая больше и больше беженцев" не решить проблему мигрантов, но необходимо "устанавливать мир и стабильность" в самой Сирии, чтобы предотвращать поток беженцев из страны.

Однако под давлением других стран ЕС и ООН, а также оппонентов внутри страны премьер-министр Кэмерон в пятницу все-таки объявил о том, что Британия примет несколько тысяч мигрантов. В ООН уточнили, что это число составит 4 тысячи человек.