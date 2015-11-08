​​Кэмерон: Британия может пересмотреть вопрос о членстве в ЕС

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вновь заявил о возможном выходе страны из Евросоюза в случае, если европейские коллеги не согласятся на реформирование договора о членстве в ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Среди требований Британии четырехлетний запрет на получение социального обеспечения для мигрантов, более серьезная поддержка стран, не входящих в Евросоюз, сворачивание политики «тесного союза» и наделение национального парламента полномочиями блокировать законы ЕС.

Кэмерон уверен, что необходимые поправки будут приняты, и им удастся сохранить Великобританию в реформированном Европейском Союзе.