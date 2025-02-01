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Келлог заявил, что рассчитывает на достижение прогресса по Украине в ближайшие 100 дней

Келлог заявил, что рассчитывает на достижение прогресса по Украине в ближайшие 100 дней Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил в пятницу, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней.
Другие страны
1 февраля 2025 г. 04:47
Келлог заявил, что рассчитывает на достижение прогресса по Украине в ближайшие 100 дней

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил в пятницу, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заребежные СМИ.

"Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь чего-то в краткосрочной перспективе. Что я подразумеваю под "краткосрочной"? Я уже говорил об этом в одной из ваших программ, или, точнее, на Fox News - мне хотелось бы через 100 дней определить, где мы находимся: либо на стадии перемирия, либо [на стадии] прочного мира. И я считаю, что все здесь - это искусство достижения цели. Но это не должно быть похоже на то, что мы видели в Афганистане, где процесс растянулся на четыре года. Это должно быть краткосрочное решение для обеих сторон, но не только для них. Это выгодно для Соединенных Штатов, это выгодно для всего мира", - сказал он.

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