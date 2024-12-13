Келлог: Трамп урегулирует конфликт в Украине в течение месяцев

Избранный президент США Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в ближайшие месяцы.

Избранный президент США Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в ближайшие месяцы.

Как передает Report , об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

Он не исключил вероятности, что избранный президент пригласит на свою инаугурацию лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Я не удивлюсь, если он сделает что-то подобное. Может ли он это сделать? Конечно, он может это сделать. Он может совершить такой смелый шаг. Когда речь заходит о России и Украине, я действительно верю, что все решится в ближайшие несколько месяцев, потому что он единственный человек, который может это сделать", - сказал Келлог, отвечая на вопрос намерен ли Трамп пригласить на свою инаугурацию президентов двух стран, а затем провести с ними переговоры об урегулировании конфликта.

Отметим, что Трамп 27 ноября выдвинул кандидатуру Келлога на должность своего помощника и спецпосланника США по Украине и России. Келлог предлагал убедить Москву и Киев возобновить диалог, зафиксировав текущую линию фронта.