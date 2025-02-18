Келлог: США не намерены навязывать Украине мир с РФ

Вашингтон не будет навязывать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией.
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"Никто не будет навязывать (...) Владимиру Зеленскому мирное соглашение", — сказал он.
Келлог также отметил, что намерен на этой неделе отправиться с визитом в Киев и встретиться с украинским лидером.
Спецпредставитель также заявил, что общался с европейскими союзниками, которые настаивали на своем участии в переговорах по Украине, однако, "заставить всех сидеть за столом переговоров невозможно".
Напомним, что 18 февраля в саудовской столице Эр-Рияде пройдет встреча делегаций США и РФ, на которой, в том числе будут обсуждено украинское урегулирование.