Келлог: США не намерены навязывать Украине мир с РФ

Вашингтон не будет навязывать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией.

Вашингтон не будет навязывать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Никто не будет навязывать (...) Владимиру Зеленскому мирное соглашение", — сказал он.

Келлог также отметил, что намерен на этой неделе отправиться с визитом в Киев и встретиться с украинским лидером.

Спецпредставитель также заявил, что общался с европейскими союзниками, которые настаивали на своем участии в переговорах по Украине, однако, "заставить всех сидеть за столом переговоров невозможно".

Напомним, что 18 февраля в саудовской столице Эр-Рияде пройдет встреча делегаций США и РФ, на которой, в том числе будут обсуждено украинское урегулирование.