Келлог: Союзники работают над гарантиями безопасности для Украины, но окончательное решение за Трампом

Союзники Украины сейчас работают над различными вариантами гарантий безопасности. Однако окончательное решение будет за президентом США Дональдом Трампом.

Союзники Украины в настоящее время работают над различными вариантами гарантий безопасности, но окончательное решение будет за президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, одна из причин его визита на Мюнхенскую конференцию - это обсуждение с союзниками гарантий безопасности для Украины. После этого Келлог вернется в США и представит эти идеи Трампу.

"И потом я привезу это человеку, который принимает решение - президенту Трампу. Мы ему советуем, он принимает решение. Мы должны дать ему варианты. Нельзя отвергать ничего. Если вы на этой неделе заметили, что все варианты сегодня еще рассматривают. Важно, чтобы президент сам на основе этого принимал решение", - сказал Келлог.