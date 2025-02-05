Келлог представит на Мюнхенской конференции план завершения войны РФ против Украины

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог должен представить на Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля) план американского президента Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог должен представить на Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля) план американского президента Дональда Трампа по завершению войны России против Украины.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом не уточняется, какие именно положения будут содержаться в послании представителя американской администрации.

Ранее Келлог сообщил в соцсети X о своем участии в Мюнхенской конференции и намерении обсудить с союзниками США тему мирного урегулирования на Украине.

По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп поставил перед Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. По ее оценкам, "заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность" главы государства.