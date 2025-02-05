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Келлог представит на Мюнхенской конференции план завершения войны РФ против Украины

Келлог представит на Мюнхенской конференции план завершения войны РФ против Украины Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог должен представить на Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля) план американского президента Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 22:17
Келлог представит на Мюнхенской конференции план завершения войны РФ против Украины

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог должен представить на Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля) план американского президента Дональда Трампа по завершению войны России против Украины.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом не уточняется, какие именно положения будут содержаться в послании представителя американской администрации.

Ранее Келлог сообщил в соцсети X о своем участии в Мюнхенской конференции и намерении обсудить с союзниками США тему мирного урегулирования на Украине.

По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп поставил перед Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. По ее оценкам, "заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность" главы государства.

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