Келлог: Общие потери в российско-украинском конфликте превысили 1,2 млн человек

Суммарные потери в российско-украинском конфликте превысили 1,2 млн человек.

Суммарные потери в российско-украинском конфликте превысили 1,2 млн человек.

Как передает Report, об этом .в эфире телеканала Fox News заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог.

По его словам, эта цифра значительно больше числа американских военных, погибших во Второй мировой войне.

"Необходимо как можно скорее закончить этот конфликт", - сказал Келлог.

По его словам, Дональд Трамп активно работает над тем, чтобы боевые действия между Россией и Украиной прекратились как можно быстрее.