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Келлог: Киев хочет создать 30-километровую демилитаризованную зону

Келлог: Киев хочет создать 30-километровую демилитаризованную зону Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ.
Другие страны
6 мая 2025 г. 23:48
Келлог: Киев хочет создать 30-километровую демилитаризованную зону

Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

"Они (Украина - ред.) согласны на всеобъемлющее перемирие - по суше, морю и в воздухе - минимум на 30 дней с возможностью продления. И готовы сделать это уже сегодня", - сказал он.

По его словам, Киев хочет приостановки боевых действий вдоль текущих линий соприкосновения с последующим установлением 30-километровой демилитаризованной зоны: "Киев рассматривает вариант с отходом украинских военных на 15 км и ожидает, что США убедят Россию сделать так же".

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Версия на азербайджанском языке Kelloq: Kiyev 30 kilometrlik hərbisizləşdirilmiş zona yaratmaq istəyir

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