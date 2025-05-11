Келлог: До начала переговоров по Украине должно быть достигнуто перемирие

Перед переговорами об урегулировании российско-украинского должно быть достигнуто 30-дневное прекращение огня.

Перед переговорами об урегулировании российско-украинского должно быть достигнуто 30-дневное прекращение огня.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог на своей странице в соцсети Х.

"Сначала безоговорочное прекращение огня на 30 дней, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот", - написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп приветствовал предложение президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с киевскими властями.

Путин, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.