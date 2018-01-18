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    Келли назвал стоимость стены на границе с Мексикой

    Трамп запросил у конгресса $18 млрд на строительство стены

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Глава аппарата Белого дома Джон Келли в интервью телеканалу Fox News заявил, что строительство стены на границе с Мексикой обойдется США примерно в $20 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщает Газета.ру.

    Он отметил, что президент США Дональд Трамп не отказывается от идеи постройки стены и получения на это средств от Мексики. Однако, по словам Келли, деньги на стену могут быть получены не напрямую от мексиканского правительства. В настоящий момент Трамп рассматривает вариант получения денег через НАФТА или оплату виз.

    Ранее сообщалось, что Трамп запросил у конгресса $18 млрд на строительство стены.

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