Кейт Миддлтон получила новый титул от короля Карла III

Кейт Миддлтон получила от короля Великобритании Карла III новый титул, который ранее принадлежал ее супругу принцу Уильяму.

Кейт Миддлтон получила от короля Великобритании Карла III новый титул, который ранее принадлежал ее супругу принцу Уильяму.

Как передает Report, об этом сообщает Mirror.

Букингемский дворец сообщил, что у некоторых членов королевской семьи появились новые титулы. Принцесса Уэльская Кэтрин получила от Карла III звание полковника Ирландской гвардии, которое ранее носил принц Уильям. Своего старшего сына король объявил полковником Валлийской гвардии. Новый титул появился и у королевы-консорта Камиллы Паркер-Боулз: монарх назначил свою жену полковником Гренадерской гвардии, которым ранее был опальный принц Эндрю.

Карл III вступил на престол в сентябре 2022 года, после смерти его матери Елизаветы II. Ожидается, что 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве состоится торжественная церемония коронации нового монарха.