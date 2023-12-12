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Кейт Форбс возглавила федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца

Кейт Форбс возглавила федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца Кейт Форбс избрана президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) на четырехлетний срок полномочий. Выборы состоялись 11 декабря на чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи федерации в Женеве. Форбс сменила на вы
Другие страны
12 декабря 2023 г. 05:09
Кейт Форбс возглавила федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца

Кейт Форбс избрана президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) на четырехлетний срок полномочий.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу федерации, выборы состоялись 11 декабря на чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи федерации в Женеве.

Форбс сменила на высшем посту в МФКК Франческо Рокка, занимавшего эту должность с 2017 года.

"Избрание Кейт Форбс президентом МФКК является историческим моментом, поскольку она стала второй женщиной, занявшей этот пост. Эта веха подчеркивает неизменную приверженность МФКК принципам многообразия и гендерного равенства в своем руководстве", - говорится в сообщении. Она подчеркнула, что ключевым направлением деятельности при новом президенте "станет решение неотложных проблем изменения климата и миграции".

Кейт Форбс 72 года. Она родилась в Фениксе (США, штат Аризона), имеет более 40 лет опыта работы в сети МФКК. Аудитор по образованию, Форбс на протяжении последних 17 лет была членом Правления МФКК. В последнее время она возглавляла в федерации комиссию по аудиту и рискам.

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