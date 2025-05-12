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Казмунайгаз возобновляет производство полиэтилена на НПЗ в Румынии

Казмунайгаз возобновляет производство полиэтилена на НПЗ в Румынии На нефтеперерабатывающем заводе "Petromidia" в Румынии, принадлежащем группе KMG International (дочернее предприятие нацкомпании Казмугнайгаз), возобновлена работа установки по производству полиэтилена низкой плотности (LDPE).
Другие страны
12 мая 2025 г. 09:19
Казмунайгаз возобновляет производство полиэтилена на НПЗ в Румынии

На нефтеперерабатывающем заводе "Petromidia" в Румынии, принадлежащем группе KMG International (дочернее предприятие нацкомпании Казмугнайгаз), возобновлена работа установки по производству полиэтилена низкой плотности (LDPE).

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу нацкомпании КазМунайГаз.

“Благодаря реинтеграции установки LDPE в нефтехимический комплекс НПЗ Petromidia компания намерена укрепить свою позицию в качестве единственного национального производителя полимеров в Румынии”, - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что с начала текущего года на европейском рынке наблюдается рост спроса на нефтехимическую продукцию. В связи с этим руководство KMG International приняло решение о возобновлении работы установки по производству полиэтилена низкой плотности.

Проектная мощность установки LDPE составляет 75 тыс. тонн в год и предназначена для производства продукции, используемой для производства термоусадочной, аграрной и тонкой упаковочной пленки, а также прочных пакетов.

В целом, в 2025 году KMG International планирует произвести более 145 000 тонн полимеров.

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