​Каждый пятый житель Великобритании заразился коронавирусом в больнице

В Великобритании 22 процента больных коронавирусом заразились в медицинских учреждениях.

Как передает Report, об этом сообщает TheDailyTelegraph со ссылкой на исследование, проведенное при поддержке правительства страны.

Согласно полученным данным, к 11 процентам смертельных исходов привело именно заражение в больнице. По сведениям ученых, отсутствие в течение длительного времени рекомендаций по соблюдению мер социального дистанцирования медицинскими работниками привело к распространению заболевания.

В последнее время многие жители Великобритании выражают обеспокоенность в связи с тем, что именно национальная система здравоохранения является одним из источников повторного заражения вирусом в небольших группах людей, соблюдающих правила социального дистанцирования.

Ранее специалисты Имперского колледжа Лондона и Калифорнийского университета в Беркли доказали, что введенные в разных странах в рамках борьбы с коронавирусом жесткие ограничения позволили уберечь от заражения десятки миллионов людей по всему миру. Только в Великобритании карантинные меры спасли 500 тысяч человек.