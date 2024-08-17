Казахстанские и китайские ученые работают над разработкой огнестойких полимеров

Казахстанские и китайские ученые работают над разработкой огнестойких полимеров.

Казахстанские и китайские ученые работают над разработкой огнестойких полимеров.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщает в Миннауки и высшего образования Казахстана.

Отмечается, что ученые встретились в Актюбинском региональном университете имени К.Жубанова, куда прибыли представители научной группы из КНР, занимающиеся разработкой и тестированием огнестойких полимеров.

Совместно с учеными актюбинского университета группа работает над научными исследованиями и делится опытом в области изготовления материалов с высокой огнестойкостью. Совместный проект направлен на разработку технологии создания многофункциональных, огнестойких материалов на основе полимеров и полимерных композитов.