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Казахстанцы в воскресенье будут выбирать президента страны

Казахстанцы в воскресенье будут выбирать президента страны В Казахстане в воскресенье пройдут внеочередные президентские выборы, на пост главы государства претендуют шесть человек, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
Другие страны
20 ноября 2022 г. 02:46
Казахстанцы в воскресенье будут выбирать президента страны

В Казахстане в воскресенье пройдут внеочередные президентские выборы, на пост главы государства претендуют шесть человек, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Как передает Report, в этом году главу государства будут избирать на семилетний срок, при этом избираться победитель сможет только один раз. Ранее срок президентского мандата составлял пять лет, и избираться глава государства мог дважды подряд.

Наряду с Токаевым (выдвинут народной коалицией общественно-политических сил) на пост главы государства претендуют Нурлан Ауесбаев (кандидат от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП)), Мейрам Кажыкен (от республиканского объединения "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат"), Жигули Дайрабаев (от народно-демократической патриотической партии "Ауыл"), Каракат Абден (от альянса соцработников), Салтанат Турсынбекова (от общественного объединения "Казак аналары - дестурге жол" (Казахские матери - путь к обычаям)).

В избирательных бюллетенях кандидаты будут указаны в алфавитном порядке: Абден Каракат, Ауесбаев Нурлан, Дарабаев Жигули, Кажыкен Мейрам, Токаев Касым-Жомарт, Турсынбекова Салтанат. Наряду с этим в бюллетенях будет графа "Против всех".

Из более 10 тыс. избирательных участков, образованных в Казахстане и за его пределами (в 53 странах 68 участков), большинство откроют двери в 07:00 по местному времени, 86 участков начнут работу на час раньше - в 6:00.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Qazaxıstanda prezident seçkiləri keçiriləcək

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