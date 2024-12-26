Казахстанцы продолжают выражать поддержку Азербайджану в связи с трагедией под Актау

Казахстанские официальные лица и жители столицы продолжают поддерживать Азербайджан.

Казахстанские официальные лица, депутаты парламента и жители столицы приходят в посольство Азербайджана, чтобы выразить свои соболезнования и поддержку в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines близ Актау.

Об этом передает казахстанское бюро Report.

Трагедия вызвала глубокую скорбь не только в Азербайджане, но и в Казахстане, где жители столицы и официальные лица продолжают выражать искреннее сочувствие и поддержку.

Депутаты, казахстанские сенаторы и мажилисмены, посетили посольство Азербайджана в Казахстане, чтобы оставить записи в открытой здесь книге соболезнований. А жители столицы продолжают идти к посольству Азербайджана в Астане, чтобы оставить цветы и игрушки.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.