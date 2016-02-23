​Казахстан заявил о переходе на латиницу к 2025 году

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что в жизни казахского языка и письменности начинается новый этап. Страна намерена к 2025 году перевести свой алфавит на латиницу.

Как передает Report, об этом сообщает "Новая газета".

По его словам, принята официальная программа по данному вопросу.

"Национальные особенности произношения казахских букв требуют дополнительных решений. Это не просто, но нужно наименее болезненно интегрироваться в международное сообщество", – сказал он.

По оценкам специалистов, переход с кириллицы на латиницу, которая включает в себя перевод всей государственной документации, книг, печатных изданий и т. п., будет стоить властям 300 млн. долларов.